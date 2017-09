Umfrage: Mehrheit für Internet-Ministerium auf Bundesebene

Neue Wahl, neues Glück - vielleicht wird es ja in der bald beginnenden Legislaturperiode ein Internetministerium geben. Im Gegensatz zu so manch einer Koalition gäbe es hierfür laut einer Umfrage eine klare Mehrheit.



Eine Mehrheit der Deutschen würde die Einrichtung eines Internet-Ministeriums begrüßen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Eco-Verbands der Internetwirtschaft im August durchgeführt hat. Das berichtet das "Handelsblatt" am heutigen Dienstag. Bislang sind im Bundeskabinett die Zuständigkeiten für Internet-Fragen auf mehrere Minister verteilt.