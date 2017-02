Umfrage: Mehrheit lehnt Zusatzkosten für HD-Fernsehen ab

Ob über Satellit, Kabel oder demnächst Antenne: Für das HD-Angebot der Privatsender fällt immer eine Zusatzgebühr an. Wie eine Umfrage ergab ist allerdings nur jeder vierte Deutsche bereit, diese auch zu zahlen.



Mit dem Start von DVB-T2 HD Ende März kommt auf Zuschauer des digital-terrestrischen Fernsehen nicht nur die HD-Zukunft, sondern auch zusätzliche Kosten zu. Zumindest, wenn die Nutzer auch die Programme der Privatsender in hochauflösenden Bildern sehen wollen. Denn was für Satelliten-Zuschauer mit HD Plus und Kabel-Zuschauer längst Usus ist, kommt mit Freenet TV auch im Antennenfernsehen: Ein kostenpflichtiges Angebot für private HD-Sender. Doch nicht einmal jeder vierte Deutsche ist auch bereit, für dieses Angebot Geld auszugeben.