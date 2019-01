Umfrage: Schulden treiben Kandidaten ins Dschungelcamp

Nicht alle Kandidaten der TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! " ziehen aus Abenteuerlust in das Dschungelcamp. Ein Viertel (23,87 Prozent) der 1752 Befragten einer aktuellen Umfrage des Kreditportals Smava schätzt, dass ein Teil der Kandidaten finanzielle Schwierigkeiten hat.



Die Befragten schätzen, dass die Kandidaten zwischen 80.000 und 100.000 Euro benötigen, um finanziell wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Weitere 18,44 Prozent gehen davon aus, dass dafür sogar über 400.000 Euro gebraucht würden.