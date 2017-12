Umfrage: Smart-TVs setzen sich allmählich durch

Die Verbraucher haben Gefallen daran gefunden, neben dem klassischen, linearen TV-Programm auch das vielfältige Angebot an Inhalten aus dem Internet am Fernseher abzurufen. Dies belegt eine Studie des Marktforschungsinstitut GfK, die im Auftrag des ZVEI durchgeführt wurde.



Der Studie nach ist für 50 Prozent der Befragten die Internetfähigkeit des TV-Geräts ein wichtiges bis sehr wichtiges Kaufkriterium, bei den Millennials sind es fast 60 Prozent. Smart TVs werden daher besonders nachgefragt. Zwei Drittel der Smart-TV-Nutzer sagen, sie seien heute flexibler in Auswahl – inhaltlich wie zeitlich. Sie schätzen es insbesondere, sich nicht mehr nach den Sendezeiten richten zu müssen.