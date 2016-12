Umfrage: Smartphones und Spielekonsolen als Weihnachtsgeschenke

Auch in diesem Jahr wollen die Deutschen einer aktuellen BIU-Umfrage zufolge wieder Unterhaltungselektronik zu Weihnachten verschenken. Freuen dürfen sich die Beschenkten dabei vor allem über Smartphones, Tablets und Spielekonsolen.



Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage, mit was man seine Liebsten beschenken möchte. Neben Socken und Büchern wird auch Technik gerne zum Fest verschenkt. So haben 11 Millionen Menschen hierzulande vor, Unterhaltungselektronik unter den Tannenbaum zu legen, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) ergab.