Umfrage: Wie bewertet die Bevölkerung Wahlberichterstattung?

Aus einer Umfrage soll hervor gehen, dass die Wähler durchaus positiv gegenüber der Wahlberichterstattung der öffentlich-rechtlichen TV-Sender stehen. Wie viele waren anderer Meinung?



1.200 wahlberechtigten Bundesbürger standen der mindline media Rede und Antwort. Dort gab nämlich die ARD/ZDF-Medienkommission die Repräsentativbefragung in Auftrag, bei der es um die Wahlberichterstattung ging. Danach bewerteten die Befragten zu 73 bzw. 72 Prozent die Vorwahlsendungen im Ersten bzw. dem ZDF als "eher ausgewogen". Umgekehrt waren nur 19 Prozent der Auffassung, sie hätten "eher einseitig" berichtet. Diese Ergebnisse veröffentlicht das Erste am 29. September.