Umfrage: Wie sieht eigentlich das Smartphone 2020 aus?

Über tausend Verbraucher wurden in einer Umfrage darum gebeten, ihre Vorstellungen von einem Smartphone im Jahre 2020 darzulegen. Diese sind sich aber nicht immer ganz einig.



Der technologische Fortschritt ist unaufhaltsam. Nahezu jede Woche hat der Markt etwas Neues zu bieten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das Smartphone wohl im Jahre 2020 aussehen wird. Raimund Hahn, Chefanalyst für Mobile beim globalen Think Tank Diplomatic Council und CEO der Elektronikgroßhandelsgruppe Rhino Inter Group skizziert anhand von Umfrageergebnissen genau jenes Smartphone: Sprachsteuerung, optische Zoom-Kamera und ein Akku, der nur einmal die Woche aufgeladen werden muss.