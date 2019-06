Umfrage: Youtuber sind die neuen Stars der Generation Z

Für viele Kinder und Jugendliche sind Internet-Stars die beliebtesten Idole – vor allem Videokünstler. Jeder dritte Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren (32 Prozent) sagt: Mein Lieblingsstar ist Youtuber.



Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. "Videos schauen ist für Jugendliche mit Abstand die beliebteste Beschäftigung im Internet", sagt Bitkom-Expertin Marie Anne Nietan. Weitere 3 Prozent nennen Instagrammer als Lieblings-Star.