Umfrage unter Sendern: Keine neuen Hinweise auf Missbrauchsfälle

Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe beim WDR hat der ARD-Sender Aufklärung zugesichert. Andere Sender sagen, vergleichbare Fälle seien zuletzt nicht bekannt geworden. Auf der Agenda steht das Thema aber trotzdem.



Vorwürfe sexueller Übergriffe haben beim Westdeutschen Rundfunk für Diskussionen gesorgt - andere Sender haben nach eigenen Angaben bisher keine Hinweise auf vergleichbare Fälle in jüngerer Vergangenheit. Das Thema Schutz vor sexueller Gewalt steht laut den Sendern jedoch auf der Agenda. Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) etwa hat eine Arbeitsgruppe im Frühjahr eine anonyme Umfrage in der Belegschaft durchgeführt, um Hinweise und auch konstruktive Vorschläge zum Umgang mit sexueller Belästigung zu erhalten. Die Antworten werden derzeit ausgewertet.



Darüber hinaus sei die Einrichtung eines anonymen Postfachs geplant, teilte der Sender mit. "Außerdem werden Führungskräfte in verpflichtenden Fachseminaren zum Thema "Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz" sensibilisiert." Konkrete Hinweise auf sexuelle Übergriffe haben seit Bekanntwerden der Vorwürfe beim WDR im April eigenen Angaben zufolge weder der Bayerische Rundfunk noch der Hessische Rundfunk, der NDR, der MDR, der rbb, Radio Bremen oder das ZDF erhalten. Bei allen Sendern gibt es aber Ansprechpartner für Opfer sexueller Übergriffe.