Umfrage zu Falschmeldungen: Wem nutzen Fake News?

Gezielte Falschmeldungen können sich in sozialen Netzwerken blitzschnell verbreiten - mit weitreichenden Folgen, wie die Mehrzahl der Menschen in Deutschland befürchtet.



Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist überzeugt, durch Fake News könnten Wahlen beeinflusst werden. So stimmten bei einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov 44 Prozent dieser Aussage "voll und ganz" und 40 Prozent "eher" zu (9 Prozent "eher nicht", 2 Prozent "ganz und gar nicht"). Dass Populisten aufgrund von Fake News an Zustimmung gewinnen, glauben 40 Prozent "voll und ganz", 37 Prozent "eher" (10 Prozent "eher nicht", 4 Prozent "ganz und gar nicht").



Und ein noch größerer Anteil geht davon aus, dass Fake News dazu beitragen, dass sich Verschwörungstheorien verbreiten: 43 Prozent stimmten dieser Aussage "voll und ganz", 40 "eher" zu (8 Prozent "eher nicht", 2 Prozent "ganz und gar nicht").