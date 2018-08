Umfrage zur Zukunft von Zeitungen: Bevölkerung uneins

Haben gedruckte Zeitungen noch eine Zukunft?



Die Menschen in Deutschland sind laut einer repräsentativen Studie uneins, ob gedruckte Zeitungen noch eine Zukunft haben. 9 Prozent gehen sicher davon aus, dass Printmedien in zehn Jahren "tot sind", wie die am Donnerstag veröffentlichte Studie von Statista im Auftrag der Initiative nextMedia.Hamburg ergab. 34 Prozent glauben, dass das "eher zutrifft", 42 Prozent dagegen, dass das "eher nicht zutrifft". Und 15 Prozent der Befragten rechnen fest damit, dass es in zehn Jahren noch Printmedien geben wird.