Umgang mit Daten: Verbraucherschützer sehen Merkel auf Irrweg

Verbraucherschützer warnen vor Offenlegung persönlicher Daten im Internet. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich beim CDU-Parteitag gegen Datensparsamkeit ausgesprochen hatte, sei diesbezüglich auf dem Irrweg.



Die Verbraucherzentralen haben davor gewarnt, eine grundsätzlich sparsame Nutzung persönlicher Daten bei der weiteren Digitalisierung preiszugeben. Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in diesem Sinne seien "ein Irrweg", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. "Technischer Fortschritt und meine selbstbewusste Entscheidung, was mit Daten geschieht, schließen sich nicht gegenseitig aus." Viele künftige Internet-Anwendungen mit großen Datenmengen (Big Data) seien auch mit anonymen Daten möglich.