Umsätze bei privaten Rundfunk-Sendern gestiegen

Insgesamt acht Medienanstalten haben die sogenannte Goldmedia Studie in Auftrag gegeben, die die Lage der Privatsender beleuchtet und nun vorgestellt wurde.



Private Fernseh- und Hörfunksender in Deutschland haben ihre Umsätze innerhalb von zwei Jahren um mehr als 1,2 Milliarden Euro gesteigert. Nach einer Studie, die die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Donnerstag vorstellte, lagen die Umsätze im vergangenen Jahr bei gut 10,7 Milliarden Euro. Dagegen waren es 2014 noch 9,5 Milliarden Euro.