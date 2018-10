Umsätze von Amazon Music und Spotify steigen rasant

Erzielen kostenpflichtige Audio-Streamingdienste bald mehr Umsatz als alle deutschen Radiosender zusammen? Bereits dieses Jahr werden Spotify & Co Abo-Erlöse in Höhe von rund 656 Millionen Euro erzielen.



Eine aktuelle Prognose des Berliner Marktforschungsunternehmens Goldmedia sagt einen rasanten Anstieg der Umsätze mit Audiostreaming voraus, berichtet "Horizont". So könnten diese schon 2020 den Radiomarkt überholen, heißt es darin.