"Umschau extra" testet Urlaubsmöglichkeiten

Die Reiselust der Deutschen ist auch 2018 ungebrochen. Und so widmet sich "Umschau extra" in drei Sendungen dem Thema Urlaub.



Am kommenden Dienstag steht der Klassiker Ostsee im Mittelpunkt der 90-minütigen Sendung. Der Tourismusboom hat auch seine Schattenseiten. Die Preise für Übernachtungen und in der Gastronomie sind gestiegen und einige Restaurants sind in Verruf gekommen, weil sie statt Frischfisch aus der Ostsee Tiefkühlware servieren.