Umstrittene "Anne Will"-Sendung beschäftigt NDR-Rundfunkrat

Der Auftritt einer vollverschleierten Muslima in der ARD-Talkshow "Anne Will" hat für viel Kritik gesorgt. Die Sendeanstalt hat die Sendung verteidigt, dennoch wird sich der Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks (NDR) mit der Talkshow beschäftigen.



Weiter für Aufsehen sorgt der Auftritt der Muslima Nora Illi in der ARD-Talkshow von Anne Will. Nun wird sich auch der Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks mit der jüngsten Sendung der ARD-Journalistin beschäftigen. Wie die Vorsitzende Ursula Thümler gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland bestätigte, wird das Gremium den Auftritt auf der nächsten Sitzung am 2. Dezember zum Thema machen.