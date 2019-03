Umstrittene Jackson-Doku: ProSieben bringt eigene Zusatz-Sendung

Direkt vor der Ausstrahlung der umstrittenen Dokumentation über Michael Jackson wird sich ProSieben Anfang April selbst mit dem Künstler, seiner Familie und seinem Lebenswerk auseinandersetzen.



Am 6. April möchte ProSieben die umstrittene Dokumentation "Leaving Neverland" zur Prime-Time ausstrahlen. Zusätzlich wird der Privatsender bereits ab 19.05 Uhr aber auch noch eine eigene Doku senden.