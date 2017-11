Umstyling auf Sport1: "Der Doppelpass" im neuen Gewand

Die nächste Folge des Fußball-Talks "Der Doppelpass" präsentiert sich in einem neuen Look. Sport1 will moderner werden. Was ändert sich?



Insgesamt sechs Monitore und eine große Videowand sowie zwei Tribünen-Ansätze stellen die neue Arena von "Der Doppelpass" dar. Zu sehen ist der Fußball-Talk am Set im Hilton Munich Airport Hotel erstmals am Sonntag, dem 5. November. Ab 11 Uhr geht es los im neuen Gewand. Meldungen zu diesem Thema

Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann verspricht: "An unserem 'heiligen Sport-Sonntag' begrüßen wir die Zuschauer ab sofort in unserer neuen Talk-Arena. Die Seele des 'Doppelpass' mit seiner Atmosphäre bleibt natürlich erhalten."



Auch Moderater Thomas Helmer ist den Neuerungen gegenüber positiv gestimmt: "Ich freue mich auf mein neues Wohnzimmer. Unsere Gäste werden sich vom ersten Augenblick an wohlfühlen."



Um den neuen Look gebührend zu feiern, haben sich die Macher des Formats für die erste Sendung Michael Ballack eingeladen. Das unterstreicht das Ziel, was man mit der neuen Arena verfolge: "Durch dieses neue Set-Design optisch noch stärker im Fokus steht die Talkrunde mit Moderator Thomas Helmer, der Experten-Riege um Thomas Strunz, Armin Veh und Marcel Reif sowie ihren namhaften Gästen", erklärt der Sender.



Thomas Helmer will am Sonntag, den 5. November live ab 11.00 Uhr auf Sport1, unter anderem ausführlich auf das Top-Duell Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München eingehen.