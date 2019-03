Umstyling bringt Quotenerfolg für Heidi Klum

Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM) hat bei den Zuschauerzahlen kräftig zugelegt und alle anderen Sender hinter sich gelassen.



Im Schnitt 2,75 Millionen verfolgten am Donnerstag ab 20.15 Uhr die jüngste Folge, bei der die Teilnehmerinnen diesmal zum Umstyling mussten. Dabei bekommen die jungen Frauen einen neuen Look, manchmal auch eine komplett neue Frisur. Der Marktanteil für ProSieben lag bei 9,8 Prozent.