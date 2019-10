Unabhängige Erfinder melden immer weniger Patente an

Deutschland, Land der Tüftler und Bastler: Sind diese Zeiten bald vorbei? Freie Erfinder befinden sich laut Patentamt auf dem Rückzug.



Im vergangenen Jahr wurden nach einer Analyse des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in München noch 2.800 der insgesamt 68.000 Patentanmeldungen von freien Erfindern eingereicht, die weder für ein Unternehmen arbeiten noch an eine sonstige Forschungseinrichtung gebunden sind. Allein im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Patentanmeldungen freier Erfinder 2018 um acht Prozent zurück.