Unabhängiges Gutachten bewertet Reformen bei WDR 2 und WDR 4

Der WDR-Rundfunkrat hat Bilanz gezogen. Ein Jahr nach Programmänderungen bei den Sendern WDR 2 und WDR 4 zeigt man sich grundsätzlich zufrieden, sieht aber auch noch Verbesserungspotenzial.



Der WDR-Rundfunkrat hat die etwa ein Jahr alten Programmänderungen bei WDR 2 und WDR 4 von Medienanalysten der "netzberater" überprüfen lassen. Deren Gutachten wurden nun vorgestellt.



"Insgesamt zeigen die Reformen solide Erfolge", sagt der Rundfunkrats-Vorsitzende Andreas Meyer-Lauber. Die Programmqualität stehe im Vordergrund und hier gebe es auch noch Ansatzpunkte zur Verbesserung.