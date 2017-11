"Uncle": Alle drei Staffeln bei One

One, der junge Spartensender der ARD liefert Ende des Monats Stoff für Fans des berühmten englischen Humors. "Uncle" handelt von den Qualen, ein guter Onkel zu sein.



Ab dem 30. November zeigt One die BBC-Comedy "Uncle" erstmals im deutschen Fernsehen. Alle drei Staffeln mit jeweils 19 Episoden laufen jeden Donnerstag ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen. Wer den Termin verpasst, kann sie auch on demand bei Funk abrufen.