Und das lineare TV stirbt doch nicht aus!

Eine Studie enthüllt, dass die Nutzungsdynamiken der immer beliebteren Videoplattformen im Internet sich erheblich von der beim linearen Fernsehen unterscheiden.



Bezahlte Alltagsflucht auf Abruf lässt lineare Langeweile langsam und altbacken wirken - damit ist längst eingetreten, was sich im Internet-Kontext lange niemand vorstellen konnte: Kostenpflichtige Inhalte werden tatsächlich großflächig angenommen und lassen die meist mediokren Produktionen alt aussehen, welche im linearen Fernsehen auf Privatsendern zuvor jahrzehntelang das Unterhaltungsangebot geprägt hatten.