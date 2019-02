Unendliche Geschichte der "Simpsons" geht in zwei neue Staffeln

Nach mehr als 600 Folgen ist immer noch nicht Schluss: TV-Serie "Die Simpsons" wird um zwei Staffeln verlängert.



Die Zeichentrick-Kultserie "Die Simpsons" wird um eine 31. und 32. Staffel ausgedehnt. Am Ende der 32. Staffel werde die Serie auf insgesamt 713 Folgen kommen, berichtete das Magazin "Variety" nach der Ankündigung des US-Senders Fox.



"Die Simpsons" ist schon jetzt die am längsten laufende Primetime-Serie mit eigenem Drehbuch in der TV-Geschichte der USA. Die Western-Serie "Rauchende Colts" kam auf 29 Staffeln, wegen längerer Folgen aber auf insgesamt mehr Sendezeit.