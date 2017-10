Unfaire Bedingungen bei der Telekom im ARD-Feature

Die Telekom gerät bei der ARD in die Kritik. In einem Radiofeature widmet sich Caspar Dohmen den unfairen Arbeitsbedingungen bei Telekom-Tochter T-Mobile USA.



Mit einem Feature widmet sich die ARD einem der größten internationalen Konzerne. Im Zentrum steht die Dokumentation am 29. Oktober um 12.00 Uhr im WDR 5. Wer dann das Radio einschaltet, der erfährt, was es mit "Die zwei Gesichter der Telekom" auf sich hat. Denn wenngleich sich viele Deutsche in der Kritik an der Telekom üben, können sich die Mitarbeiter bei der Deutschen Telekom glücklich schätzen. Zahlreiche Betriebsräte und ein großes Mitspracherecht im Aufsichtsrat gehören zu den Vorteilen, von denen sie profitieren.

In den USA hingegen sieht es ganz anders aus. Die Telekom-Tochter T-Mobile USA behandelt ihre Mitarbeiter alles andere so, wie manch einer sich das wünscht. Wer sich für Mitbestimmung einsetzt, wird drangsaliert oder muss gar Strafarbeiten leisten. Im schlimmsten Fall wird er gleich gefeuert.



Wenngleich es nicht ungewöhnlich ist, dass deutsche Firmen hierzulande relativ faire Arbeitspolitik ausüben, jenseits des Atlantiks allerdings auf Mitarbeiterrechte pfeifen, hat sich im Fall der Telekom herausgestellt, dass sich amerikanische und deutsche Gewerkschaften zu einem Bündnis zusammengeschlossen haben, mit dem sie nicht nur voneinander lernen sondern auch Politik machen möchten. So möchten sie Aktionäre und Bevölkerung gleichermaßen auf die unfairen Arbeitsbedingungen und vor allem

auf die ungleiche Behandlung aufmerksam machen.



ARD-Autor Caspar Dohmen hat mit Beteiligten in Deutschland und den USA gesprochen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Was er herausfand, das erfahren die Zuhörer im neuen ARD radiofeature "Die zwei Gesichter der Telekom – Ein Feature über Arbeitnehmerrechte in Deutschland und den USA".



Sendetermine "Die zwei Gesichter der Telekom – Ein Feature über Arbeitnehmerrechte in Deutschland und den USA":