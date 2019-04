Ungelöstes Problem Atommüll: Phoenix-Doku über Endlager-Suche

Rund 17 000 Tonnen hochradioaktive sowie 600 000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle werden an die kommenden Generationen vererbt. Bis heute ist kein einziges Gramm entsorgt worden.



Phoenix plus zeigt zu dieser Thematik am Dienstag um 15.15 Uhr eine Dokumentation über die Suche nach einem Endlager für den Atommüll. Denn die Standortsuche ist keine leichte Aufgabe, gilt es doch einen Ort zu finden, an dem der strahlende Müll eine Million Jahre möglichst sicher lagern kann.