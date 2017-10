Ungewöhnliche Leseratten auf 3Sat: "Bauerfeind - Die Leseshow"

Katrin Bauerfeind geht unter die Vorleser. Unterstützung bekommt die Moderatorin in ihrer neuen 3Sat-Sendung "Bauerfeind - Die Leseshow“ von jeweils zwei Gästen. Das Format will das Vorlesen neu interpretieren.



Wer beim Vorlesen ausschließlich an Bücher denkt, wird in "Bauerfeind - Die Leseshow" ab 5. November eines Besseren belehrt. Katrin Bauerfeind und ihre Gäste wollen ab 21 Uhr an diesem Tag aus allem, was Unterhaltung bringt, vorlesen.