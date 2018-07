United Internet: 5G-Markt "für Neueinsteiger verschlossen"

Das Telekommunikationsunternehmen United Internet (1&1) erwägt für die neuen 5G-Mobilfunklizenzen zu bieten, wenn "faire Konditionen" zugesichert werden, fühlt sich aber von der Politik benachteiligt.



Der Mobilfunkgipfel Anfang Juli hat nach Ansicht von United-Internet-Chef Ralph Dommermuth zu einem "Clubdeal" geführt, nämlich zu der Abmachung zwischen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und den Netzbetreibern, den Markt unter den bestehenden Anbietern aufzuteilen.



"Der Markt für Neueinsteiger bleibt faktisch verschlossen, um die Oligolpolerträge der Netzbetreiber weiter abzusichern", sagte Dommermuth der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".