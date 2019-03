United Internet will bundesweites Mobilfunknetz aufbauen

Die United-Internet-Gruppe will auch außerhalb von Ballungszentren ein Mobilfunknetz anbieten. Dazu müsste das Unternehmen aber zuerst bei der 5G-Auktion reüssieren.



"Wir haben das Ziel, ein bundesweites Netz zu bauen", sagte United-Internet-Chef Ralph Dommermuth der Zeitung "Die Welt" (Freitag). Die Unternehmenstochter Drillisch ist als Neueinsteiger mit im Rennen um die 5G-Frequenzen. Dommermuth betonte, solch ein Plan bedeute, dass das Unternehmen nach der aktuellen Auktion bei der nächsten Versteigerung auch Flächenfrequenzen erwerben müsse.



"Und das ist auch unser Plan."



Derzeit werden kurzwellige Frequenzen versteigert mit geringer Reichweite, die vor allem für Ballungsgebiete geeignet sind. Am Donnerstag hatte Dommermuth betont, United Internet wolle das Netz nicht um jeden Preis aufbauen.