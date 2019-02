Unitymedia 2018 mit kräftigem Wachstum

Ordentlicher Kundenzuwachs und Trend hin zu mehr Gigabit-Anschlüsse - seit diesem Donnerstag auch in Mannheim und Heilbronn Gigabit-Anschlüsse verfügbar.



Unitymedia konnte im abgelaufenen Kalenderjahr 211.000 neue Abonnements abschließen, allein 65.000 davon entfallen auf das letzte Quartal. Außerdem wurde dank des Kundenzuwachs auch ein um sechs Prozent besserer Umsatz als 2017 erzielt.