Unitymedia: "Ältere Generation" von Analogabschaltung betroffen

Als erster Kabelanbieter schaltet Unitymedia ab dem 1. Juni 2017 in mehreren Wellen das analoge Fernsehen ab.



Betroffen sind in den drei Bundesländern mehrere hunderttausend Haushalte, so Unitymedia. Der Verband TV Plattform sprach bei einer Veranstaltung Mitte März konkret von 640.000 Betroffenen.

Unitymedia schätzt, dass in den drei Bundesländern aktuell rund 92 Prozent seiner Fernseh-Kunden bereits digital sehen. Bis Juni sollen es um die 95 Prozent der Haushalte sein. "Faktisch ist es die ältere Generation, die heute noch analog schaut", so Christian Hindennach, Senior Vice President bei Unitymedia gegenüber Digitalfernsehen.de. "Wir setzen uns bei der Kampagne dafür ein, dass Angehörige ältere Menschen bei der Umstellung unterstützen", so der Unitymedia-Manager weiter und verweist damit darauf, dass bei aller Information und Hilfe des Netzbetreibers familiäre Unterstützung bei der Umstellung der älteren Generation ebenso wichtig sein kann.



Der Kabelnetzbetreiber biete den Verbrauchern mit zahlreichen Partnern ein umfangreiches Informationsangebot – auch vor Ort, ganz nach dem Motto: "Einfach auf das Unitymedia Logo achten und rein in die Shops". In Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen erhalten Verbraucher in den Unitymedia-Stores sowie in ausgewählten Filialen von Saturn und Media Markt, in verschiedenen ECE-Einkaufszentren und in zahlreichen lokalen Elektrofachgeschäften Hilfe und Beratung zum Wechsel aufs digitale Fernsehen.



Umfassende Kundeninformationen hat Unitymedia inzwischen auch unter www.unitymedia.de/digital-verbindet zusammengestellt. Dort können Kunden auch einen persönlichen Termin zur Beratung vereinbaren. Darüber hinaus werden Verbraucher ab Mitte April auch eine Postleitzahlen-Suchfunktion finden, die über die Umschalttermine im jeweiligen Ort Auskunft geben wird.