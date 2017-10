Unitymedia: Aktuell kein Festnetztelefon in Teilen von BaWü

Probleme im Netz der Unitymedia in Baden-Württemberg. Ursache bis jetzt unklar.



Nein, diese Meldung hat nichts mit dem Change Day von Unitymedia zu tun. Der verursachte ja bekanntermaßen einige Probleme in Baden-Württemberg. Heute scheint sich aber woanders der Fehlerteufel eingeschlichen zu haben.