Unitymedia: Analogabschaltung erfolgt im Juni

Auf dem Weg der Digitalisierung des Kabelfernsehens hat Unitymedia den letzten Schritt schon 2016 angekündigt. Nun gab der Kabelnetzbetreiber den Fahrplan für die Analogabschaltung im Sommer bekannt.



Die Digitalisierung im Fernsehen ist in Deutschland bereits weit fortgeschritten. Sowohl über Satellit als auch terrestrisch werden die Signale ausschließlich digital weitergeleitet. Lediglich das Kabelfernsehen hinkt in dieser Hinsicht noch hinterher, wobei sich die Netzbetreiber bisher schwer damit taten, den letzten Schritt zu gehen. Einzig Unitymedia verkündete im Frühjahr 2016, die analoge Übertragung in seinem Kabelnetz bis zum Sommer 2017 abgeschaltet zu haben. Im Rahmen eines Workshops zum Thema "Docsics 3.1 - Der Weg in die Gigabit-Gesellschaft" gab Unitymedia nun den konkreten Fahrplan zur Analogabschaltung bekannt.