Unitymedia Change Day: kein Bild, verschlüsselte Sender und mehr

Totalausfälle in ganzen Häuserzügen, schwarze Bildschirme, verschlüsselte Privatsender – das sind nur einige Probleme mit denen Kunden nach dem Change Day klarkommen mussten.



Der gestrige Change Day von Unitymedia in NRW lief doch nicht so problemlos ab, wie das Unternehmen zuvor behauptete. Eigentlich sollten die durch die Analogabschaltung frei gewordenen Frequenzen nur mit neuen Sendern in HD bestückt werden. Auch die Reihenfolge wurde zwecks besserer Übersicht geändert. Die Kunden sollten nur den Sendersuchlauf starten und der Rest würde von allein gehen. Allerdings blieb nach dem gestrigen Change Day bei einigen Kunden in Nordrhein-Westfalen der Bildschirm schwarz oder Free-TV-Sender waren plötzlich verschlüsselt.