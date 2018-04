Unitymedia-Fusion: Ist Vodafone bald auf Monopol-Position?

Es ist momentan der wohl meist diskutierteste Deal: Die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone. Jetzt mischt sich Telefónica ein. Das Münchener Unternehmen übt Kritik an der Fusion.



Offensichtlich sind nicht alle so begeistert von dem Mega-Deal, den Vodafone gerade anschiebt. Wie Digitalfernsehen bereits berichtete, steht der Kölner Kabelnetzbetreiber offensichtlich kurz davor, Unitymedia zu übernehmen. Jetzt schießt Telefónica gegen die Fusion.