Unitymedia: High-Speed-Internet für ein Viertel der Haushalte

Beim Breitbandausbau hat Unitymedia die aktuelle Stufe abgeschlossen und kann nun in seinem gesamten Verbreitungsgebiet 400 Mbit/s als Downloadgeschwindigkeit anbieten. Der Kabelnetzbetreiber kündigt zudem bereits den nächsten Schritt an.



Im Wettrüsten um die schnellsten Internetleitungen auf dem Weg in die sogenannten "Gigabit-Gesellschaft" kann diesmal Unitymedia einen Fortschritt vermelden. Mit dem am Donnerstag verkündeten Abschluss seiner aktuellen Ausbaustufe verfügen nun laut dem Kabelnetzbetreiber etwa zehn Millionen Haushalte im Verbreitungsgebiet über Highspeed-Internet mit bis zu 400 MBit/s im Download.