Unitymedia: Horizon Go startet auch auf Windows 10

Über seine Horizon Go App geht Unitymedia mit dem Zeitgeist und bietet sein TV-Angebot auch mobil an. Nach iOS und Android kommt die App des Kabelnetzbetreibers nun auch bei Windows 10 unter.



Dank steigender Vernetzung ist das Fernsehen nicht mehr an das TV-Gerät gebunden. Zahlreiche Anbieter machen den Empfang auch über Internet oder mobil via Smartphone oder Tablet möglich. Auch Unitymedia ist mit der Zeit gegangen und über die Horizon Go App die Grenzen des Fernsehempfangs ausgedehnt. War der Empfang bisher Nutzern von iOS- und Android-Geräten vorbehalten, kann das Programm nun auch über Windows 10 gesehen werden.