Unitymedia: Horizon-Update auch in Hessen verfügbar

Erst vor einer Woche hatte Unitymedia begonnen, ein Update für seinen Horizon-Receiver auszurollen. Den erhöhten Bedienkomfort konnten zunächst nur Kunden in Baden-Württemberg nutzen, ab Donnerstag kommt auch Hessen in den Genuss.



Um seinen Kunden die Nutzung seiner TV-Plattform zu erleichtern, hat Unitymedia Anfang Januar begonnen, ein Update für Horizon in seinem Verbreitungsgebiet auszurollen. Nach dem Start in Baden-Württemberg versorgt der Kabelnetzbetreiber ab Donnerstag auch Hessen mit mehr Komfort.

Dies teilte Unitymedia am Mittwoch per Twitter mit. Damit können nun auch hessische Haushalte schneller durch die TV-Programmübersicht navigieren, Aufnahmen schneller auf der Benutzeroberfläche wiederfinden und per "Erwachsenenmodus" eine wiederholte Abfrage der Jugendschutz-Pin umgehen.



Damit sind zwei der drei Verbreitungsgebiete mit dem Update 3.4.1 abgedeckt, Nordrhein-Westfalen soll laut Unitymedia in Kürze folgen.