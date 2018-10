Unitymedia: Kabelklau schuld an Ausfällen im Raum Rheinberg

Dass manchmal unabhängig vom Betreiber das Internet temporär ausfällt, kommt im infrastrukturell hinterher hinkenden Deutschland dieser Tage gar nicht so selten vor. Dass hinter einem solchen Vorfall der Diebstahl eines Kabels steckt, hingegen schon.



Kabeldiebe haben in der Nähe von Rheinberg auf insgesamt 200 Meter Länge ein von Unitymedia verwendetes Glasfaserkabel entwendet. Dadurch sind momentan 2500 Haushalte in der Region seit zwei Tagen ohne Internet und Festnetz.