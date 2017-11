Unitymedia: Mehr Bandbreite zum gleichen Tarif

Künftige Unitymedia-Kunden dürfen sich freuen. Der Anbieter wertet seine Breitbandtarife auf und vereinfacht obendrein das TV-Angebot.



Schneller düsen künftig die Kunden von Unitymedia durch das Internet. Die Tarife "2play START" und "2play JUMP" werden von dem Anbieter deutlich aufgewertet. Bei Neuabschluss eines Tarifs stehen den Kunden bei "2play START" statt 20 Mbit/s bis zu 30 Mbit/s zur Verfügung. Die Upload-Geschwindigkeit steigt von einem auf bis zu drei Mbit/s. Ähnlich verhält es sich in der mittleren Preisklasse. Dort werden statt 120 Mbit/s künftig bis zu 150 Mbit/s angeboten, während der Upload bei bis zu zehn Mbit/s statt sechs Mbit/s liegt.