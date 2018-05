Unitymedia-Mutter Liberty Global verdreifacht Verlust

Trotz gestiegenem Umsatz macht der Mutterkonzern von Unitymedia Verlust. Ist das ein weiterer Grund, der für den Verkauf von Unitymedia an Vodafone spricht?



Der Kabelnetzbetreiber Liberty Global hat im abgelaufenen Quartal den Verlust drastisch ausgeweitet. Das Minus für die Aktionäre des Unternehmens fiel mit 1,2 Milliarden Dollar (1 Mrd Euro) mehr als dreimal so hoch aus wie vor einem Jahr. Der Umsatz sei hingegen um 4,2 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mit. Der operative Gewinn sprang um 17,5 Prozent auf 493 Millionen Dollar nach oben.