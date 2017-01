Unitymedia: Neues Horizon-Update für mehr Komfort

Am Dienstag rollt Unitymedia das neueste Update für seinen Horizon-Receiver aus und nimmt dabei Rücksicht auf Kundenwünsche. So soll vor allem die Bedienbarkeit und der Jugendschutz verbessert werden.



"Der Kunde ist König" ist ein Anspruch, dem nicht viele Hersteller oder Anbieter immer gerecht werden. Mit dem neuesten Software-Update 3.4.1 für seine TV-Plattform Horizon will Unitymedia nun den Wünschen seiner Kunden entgegenkommen und den Komfort weiter erhöhen, wie der Kabelnetzbetreiber am Montag bekannt gab.