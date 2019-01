Unitymedia-Sendererweiterung bringt zusätzliches HD-Erlebnis

Nach der Astra-Aufschaltung vergangene Woche kommen ARD-alpha und Radio Bremen TV demnächst auch ins Kabel von Unitymedia. In Baden-Württemberg gibt es sogar einen Sender oben drauf. Die Radioprogramme des Deutschlandfunks verschwinden derweil.



Unitymedia nimmt in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar Änderungen an der Senderbelegung vor. Zwei neue HD-Sender der ARD – Radio Bremen TV HD und ARD-alpha HD – erweitern die HD-Vielfalt für TV-Kunden von Unitymedia. Damit ist das vollständige TV- und Radio-Programm der ARD künftig flächendeckend im Verbreitungsgebiet von Unitymedia verfügbar. Des Weiteren kann dann auch der Newssender CNBC zusätzlich in Baden-Württemberg empfangen werden.