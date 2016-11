Unitymedia: Steigende Kundenzahl dank High-Speed-Internet

Die Investitionen in immer schnellere Internetanschlüsse zahlen sich für Unitymedia aus: Im dritten Quartal konnten Umsätze und Kundenzahl weiter gesteigert werden. Auch die umstrittenen Wi-Fi-Spots kommen laut dem Kabelnetzbetreiber gut an.



Ende Oktober konnte Unitymedia verkünden, bereits zehn Millionen Haushalte mit 400 Mbit/s schnellem Internet versorgen zu können. Die damit einhergehenden Investitionen scheinen sich für das Unternehmen auszuzahlen, was zumindest die am Freitag kommunizierten Zahlen zum dritten Quartal nahelegen. Demnach konnte die Liberty-Global-Tochter seinen Umsatz weiter steigern und zwar um sechs Prozent auf 573 Millionen Euro.