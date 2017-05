Unitymedia: Studie belegt Nutzen von Breitbandinvestitionen

Investitionen ins Kabelnetz nutzen nicht nur dem Endkunden bei Programmauswahl und Webspeed, sondern sorgen auch für Produktivitätsvorteile und höhere Einnahmen bei gewerblichen Kunden.



Dies ergibt eine Studie, die am Dienstag auf der Anga Com vom Kabelnetzbetreiber Unitymedia vorgestellt wurde. Untersucht wurde, in welchem Umfang Unternehmen und Bevölkerung von den Netzinvestitionen des Kabelnetzbetreibers Liberty Global profitieren, zu dem auch Unitymedia gehört. Den wirtschaftlichen Nutzen beziffern die Forscher demnach auf sieben Mrd. Euro, der unter anderem durch höhere Internetgeschwindigkeiten und daraus resultierenden Produktivitätszuwächsen eingetreten sei. Zwischen 2013 und 2017 hat Liberty Global eigenen Angaben zufolge 14,5 Mrd. Euro in seinen Kabelnetzen in zwölf europäischen Ländern – darunter Deutschland, Großbritannien, die Niederlande sowie Zentral- und Osteuropa - investiert.