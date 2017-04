Unitymedia: Tausend Kunden droht Internet-Ausfall

Da Unitymedia in Deutschland Wartungsarbeiten ausführt, kommt es in den nächsten Tagen zu Ausfällen unterschiedlicher Unitymedia-Dienste. Verschiedene Regionen sind betroffen.



Wie Unitymedia bekannt gab, kommt es am 16. April zu einem elfstündigen Ausfall aller Dienste. Betroffen davon sind gut 1.100 Kunden in Philippsburg. Grund dafür sind Arbeiten an einer ENBW-Stromtrasse. Zwischen 7 und 18 Uhr wird es den Kunden nicht möglich sein fernzusehen, zu telefonieren oder im Internet zu surfen.