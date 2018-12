Unitymedia-Übernahme durch Vodafone - EU-Entscheidung steht an

Die Übernahme von Unitymedia durch Vodafone liegt bei der EU-Wettbewerbskommission auf dem Tisch. Ihr obliegt es nun einen der womöglich folgenreichsten Deals der letzten Jahre zu bewerten.



Dass die Übernahme an das Bundeskartellamt weitergegeben wird gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Vielmehr wird sich die Kommission wohl eher selbst noch einige Monate intensiv mit dem Sachverhalt auseinandersetzen, wie unter anderem das "Handelsblatt" am heutigen Montag spekuliert.