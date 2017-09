Unitymedia: Vor Changeday Hausverteilung prüfen

In Hessen findet am Dienstag beim Kabelnetzbetreiber der nächste große Changeday statt. Im Rahmen einer groß angelegten Umstellung werden den Kunden mehr Bandbreite und mehr Programme geboten. Damit es an dem Umstellungstag von analog auf digital nicht zu Störungen beim Kabelkunden von Unitymedia kommt, sollten die Haus- und Wohnungsbesitzer schon im Vorfeld die Verkabelung genauer unter die Lupe nehmen.



Denn Schuld am Bildausfall von Programmen trägt nach der kompletten Umstellung auf digital selten der Netzbetreiber. Oft liegen die TV-Störungen an unzureichend abgeschirmten Kabeln vom Übergabepunkt im Keller zur Multimediadose oder aber an alten Kabeln von Multimediadose zum Anschluss des Fernsehers/Kabelempfängers. Neue Kabel im Haus sind dann erforderlich.