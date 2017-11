Unitymedia: "Wir haben im Kabel aufgeräumt"

Der Kabelnetzbetreiber zieht Bilanz nach dem dritten Quartal des Jahres. Kann Unitymedia einen Erfolg verkünden?



Was den Blick auf die Quartalszahlen angeht, scheint Unitymedia zufrieden. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es ein Umsatzsplus verzeichnen konnte. Man legte im dritten Quartal 2017 um fünf Prozent auf mehr als 599 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu.