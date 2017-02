Unitymedia baut HD-Angebot weiter aus

Die Zahl der HD-Sender bei Unitymedia wird Ende Februar weiter anwachsen. Insgesamt fünf weitere hochauflösende Programme speist der Kabelnetzbetreiber in sein Netz ein, dabei sind auch zwei Regionalsender.



Mehr Unterhaltung verspricht Unitymedia seinen Kunden und speist deshalb zum 21. Februar fünf weitere HD-Sender in sein Kabelnetz ein. Am meisten profitiert davon Baden-Württemberg, das gleich drei neue Kanäle in hochauflösenden Bildern spendiert bekommt. Aber auch die anderen Länder des Verbreitungsgebiets profitieren von der Ergänzung des Angebots, wie der Kabelnetzbetreiber am Donnerstag bekannt gab.